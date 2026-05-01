«Укрзалізниця» оновлює правила повернення квитків з 2 травня. Що зміниться

«Укрзалізниця» з 2 травня 2026 року запроваджує нові правила повернення квитків на внутрішні рейси.

Про це повідомили в компанії.

Зміни стосуються лише поїздок Україною. Для військових, які купують квитки через «Армія+», умови залишаються без змін — їм повертатимуть 100% вартості квитка до відправлення поїзда.

Для інших пасажирів розмір компенсації тепер залежатиме від того, за скільки днів до поїздки повертається квиток:

за 15—20 днів — компенсують 100% вартості;

за 10—14 днів — 90—95%;

за 5—9 днів — 75%;

за 1—4 дні — 50%.

Менш ніж за добу (але не пізніше ніж через годину після відправлення) пасажиру повертатимуть лише вартість самого перевезення, тоді як кошти за плацкарту — тобто за конкретне місце у вагоні — не компенсуватимуть.

Якщо продаж відкривається менш ніж за 14 днів (наприклад, на рейси до прифронтових міст), діятиме адаптована шкала повернення. У такому випадку максимальне відшкодування становитиме 95%, а далі — за аналогічною логікою зменшення.

В «Укрзалізниці» зазначають, що нові правила мають стимулювати пасажирів повертати квитки раніше в разі зміни планів. Також це повинно ускладнити роботу перекупників і підвищити ефективність продажу місць.