Spotify запускає верифікацію виконавців, щоб відрізняти їх від ШІ

Стримінговий сервіс Spotify запроваджує систему верифікації, щоб відокремити реальних музикантів від контенту, згенерованого штучним інтелектом. Для цього додають позначку Verified by Spotify.

Про це йдеться в офіційній заяві Spotify від 30 квітня.

Нова позначка зеленого кольору зʼявлятиметься у профілях виконавців і поруч з їхніми іменами в пошуку. Вона означатиме, що профіль пройшов перевірку Spotify і відповідає стандартам автентичності платформи.

Отримати позначку зможуть артисти, які мають стабільну активність і залученість слухачів, дотримуються правил платформи та мають ознаки реальної присутності — наприклад, концерти, мерч або активність у соцмережах.

У Spotify також тестують функцію захисту профілю артиста, яка дає змогу контролювати, що саме зʼявляється на сторінці, аби уникнути фейкового чи помилково приписаного контенту.

Окрім цього, платформа додає новий розділ з додатковою інформацією про виконавця, зокрема про карʼєрні досягнення, релізи та концертну діяльність, щоб слухачі могли краще зрозуміти контекст творчості. Ця функція буде доступна незалежно від того, чи має виконавець або виконавиця позначку Verified by Spotify.

Нові позначки почнуть зʼявлятися протягом найближчих тижнів як у профілях артистів, так і в результатах пошуку. У компанії зазначають, що процес перевірки буде поступовим через велику кількість виконавців. На момент запуску планують охопити понад 99% артистів, яких активно шукають користувачі, — це сотні тисяч виконавців, більшість з яких незалежні.

У Spotify пояснюють, що в умовах стрімкого розвитку штучного інтелекту дедалі складніше відрізнити справжніх артистів від цифрових або фейкових проєктів, тому нові інструменти мають підвищити прозорість і довіру до музики на платформі.