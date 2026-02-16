Sony створила інструмент, який може розпізнавати оригінальну музику в піснях, згенерованих штучним інтелектом

Японська компанія Sony Group розробила технологію, яка може визначати оригінальну музику, використану у композиціях, згенерованих штучним інтелектом. Це дозволить авторам пісень вимагати компенсацію від розробників ШІ, якщо використали їхню музику.

Про це пише медіа Nikkei.

Технологія аналізує, музику яких виконавців застосовували для навчання та генерації нових треків. Наприклад, система здатна встановити, що у згенерованій ШІ музиці 30% впливу належить гурту The Beatles, а 10% — Queen.

Якщо розробник ШІ погоджується співпрацювати, Sony отримує доступ до даних через підключення до базової моделі системи. У разі відмови технологія порівнює ШІ-композицію з уже наявними музичними творами, щоб оцінити внесок оригінальних джерел.

У Sony вважають, що нова технологія дозволить створити систему розподілу доходів від ШІ-музики між авторами оригінальних творів відповідно до їхнього внеску.

Таку технологію розробив підрозділ Sony AI, який також розробив метод, який не довзоляє ШІ імітувати стиль аніме та його персонажів, зокрема студії Studio Ghibli. Технологію можна застосовувати і в інших сферах — відео, іграх та роботі з персонажами. Водночас у Sony поки що не визначилися, коли система буде впроваджена на практиці.

У компанії очікують, що ШІ-розробники інтегруватимуть цю технологію у власні моделі, а правовласники використовуватимуть її під час переговорів про ліцензії.

Бум розвитку штучного інтелекту спричинив численні звинувачення на адресу ШІ-компаній у використанні захищених авторським правом музики, відео та текстів без дозволу для навчання алгоритмів. У музичній індустрії вже поширюються пісні, створені ШІ з використанням голосів відомих виконавців.

Зокрема, у червні 2024 року Асоціація звукозаписної індустрії США подала позови проти музичних сервісів Suno та Udio, які генерують музику за текстовим запитом за допомогою штучного інтелекту. Серед позивачів була Sony Music Entertainment.

У Японії авторське право поділяється на права авторів і видавців та суміжні права виконавців і продюсерів. Sony Group володіє великими музичними лейблами і видавництвом, а також контролює частину каталогу покійного музиканта Майкла Джексона.