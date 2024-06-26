Американські лейбли подають до суду на музичні сервіси на основі ШІ за порушення авторських прав

Асоціація звукозаписної індустрії США подала позови проти музичних сервісів Suno та Udio, які генерують музику за текстовим запитом за допомогою штучного інтелекту.

Про це пише Variety.

Позивачі у справах — це музичні компанії, які володіють правами на звукозаписи, а саме: Sony Music Entertainment, Universal Music Group та Warner Records.

Вони вимагають, щоб власники сервісів Suno та Udio визнали факт порушення авторських прав, а також хочуть домогтися судової заборони на використання музики лейблів у подальшому й відшкодування збитків.

Генеральний директор американської Асоціації індустрії звукозапису Мітч Глейзер зазначив, що музична спільнота приймає штучний інтелект і співпрацює з відповідальними розробниками музичних сервісів на основі ШІ, які цінують людську творчість та авторські права.

«Неліцензійні сервіси, такі як Suno та Udio, які стверджують, що копіювати роботу життя митця та використовувати її для власного прибутку без згоди чи плати є «справедливим», нівелюють обіцянку справді інноваційного ШІ для всіх нас», — додав Глейзер.

Лейбли планують боротися за те, щоб музичні сервіси ШІ дотримувалися законів про авторські права.