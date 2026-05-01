Росіяни вдень випустили по Україні понад 400 дронів. У Тернополі вже 12 постраждалих (оновлено)

Уранці та вдень 1 травня (з 08:00 до 15:30) російські військові продовжували обстрілювати територію України. Для цього вони випустили 409 ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Українській ППО вдалося знешкодити 388 російських дронів, але 16 БпЛА влучили в шести місцях. На 11 локаціях впали уламки.

Станом на 19:50 у Тернополі вже 12 постраждалих внаслідок російського удару. Шестеро з них — у лікарнях. У місті є влучання в промислові та інфраструктурні обʼєкти. Частина мікрорайонів без світла.

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Також стало відомо про пʼятьох поранених від атаки по Рівненщині, чотирьох з них госпіталізували. Пошкоджені два житлові будинки, автівки та цивільна інфраструктура.

Били росіяни й по Житомирщині — люди не постраждали. На Дніпропетровщині за день ворог майже 50 разів вдарив по двох районах — травмовані четверо людей.