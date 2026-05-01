Дослідження: У США розробили модель ШІ, яка може виявити рак підшлункової залози за 16 місяців до офіційного діагнозу

Дослідники Клініки Майо та Онкологічного центру при Техаському університеті розробили модель штучного інтелекту REDMOD, яка може виявити рак підшлункової залози за 16 місяців до офіційного діагнозу.

Про це йдеться в дослідженні журналу Gut, пише ScienceAlert .

Спочатку модель навчали на 969 комп’ютерних томограмах (КТ-сканування) підшлункової залози, щоб вона навчилася виявляти ледь помітні ознаки раку на його ранніх стадіях.

Після навчання ШІ проаналізував томограми 430 здорових людей та 63 пацієнтів, у яких згодом діагностували рак. Із 63 пацієнтів він запідозрив рак у 46 людей (тобто у 73% випадків) приблизно за 16 місяців до того, як поставили офіційний діагноз. У деяких хворобу виявили за понад два роки до офіційного діагнозу.

Також один скан моделі давали на аналіз декілька разів — найчастіше він давав однаковий результат. Модель ШІ шукає не звичні пухлини, а порушення текстури та структури тканини. Далі її хочуть тестувати на ширших групах людей.