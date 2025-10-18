Дослідження: Новий аналіз крові може допомогти діагностувати понад 50 видів раку

Тест Галлері, виготовлений американською фармацевтичною фірмою Grail, може виявити фрагменти ракової ДНК, що відірвались від пухлини та циркулюють у крові. Аналіз крові на понад 50 видів раку може допомогти пришвидшити діагностику.

Про це пише BBC.

Результати випробуваннь у США і Канаді показують, що тест зміг виявити широкий спектр видів раку, три чверті з яких не мають жодної програми скринінгу. У дослідженні протягом року спостерігали за 25 000 дорослих, причому майже кожен 100 отримав позитивний результат. У 62% з них пізніше підтвердили рак.

Доцент кафедри радіаційної медицини в Університеті охорони здоровʼя та науки Орегону доктор Німа Набавізаде сказав, що дані показують, що тест може «фундаментально змінити» їхній підхід до скринінгу раку. Він пояснив, що це може допомогти виявити багато видів раку «раніше, коли шанси на успішне лікування або навіть одужання найбільші».

Аналіз крові правильно виключив рак у понад 99% тих, хто отримав негативний результат. Тест також правильно визначив походження раку у девʼяти з десяти випадків. У поєднанні зі скринінгом молочної залози, кишківника та шийки матки це збільшило загальну кількість виявлених видів раку в сім разів. Важливо, що три чверті виявлених випадків раку були тими, на які не проводили програми скринінгу. Серед них рак яєчників, печінки, шлунка, сечового міхура та підшлункової залози.

Ці вражаючі результати свідчать про те, що аналіз крові може зрештою відігравати важливу роль у ранній діагностиці раку. Але вчені, які не брали участі в дослідженні, кажуть, що потрібні додаткові докази.

Основні результати дослідження оприлюднять на конгресі Європейського товариства медичної онкології в Берліні в суботу, але повну інформацію ще публікували в рецензованому журналі. Багато що залежатиме від результатів трирічного дослідження за участю 140 тисяч пацієнтів Національної служби охорони здоровʼя Англії. Їх опублікують наступного року.