Син норвезьких дипломатів, які організували мирний процес між Ізраїлем і Палестиною, наклав на себе руки — його батьків повʼязують з Епштейном

25-річний Едвард Юул Род-Ларсен — син відомих норвезьких дипломатів Терʼє Руд-Ларсена і Мони Юул — наклав на себе руки після того, як батьків звинуватили у зв’язках з американським фінансистом і сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це пише Times із посиланням на адвоката пари.

Найбільше Руд-Ларсен і Юул відомі своєю участю в організації секретних переговорів між Ізраїлем та Організацією визволення Палестини щодо угоди «Осло» 1993 року, яка розпочала мирний процес. У 2016-му за їхньою історією поставили пʼєсу, яку профінансував Джеффрі Епштейн, а 2021 року зняли фільм. У фільмі Юул зіграла акторка Рут Вілсон, відома за роллю Джейн Ейр в однойменному серіалі, а її чоловіка — Ендрю Скотт (Джеймс Моріарті із серіалу «Шерлок»).

Руд-Ларсен і голова Палестинської національної адміністрації Ясер Арафат у 2000 році.

Через три дні після початку розслідування корупції щодо дипломатів їхнього сина знайшли мертвим. За даними слідства, Епштейн допоміг дипломатам купити квартиру і залишив у спадок по $5 мільйонів кожному з їхніх двох дітей.

У місцевих медіа поширювали інформацію, що батьки возили Едварда Юула Род-Ларсена на острів Епштейна, ще коли той був дитиною. Сама пара заперечує правопорушення, проте визнає, що мала тісні стосунки з Епштейном.