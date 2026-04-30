Україна разом з пʼятьма країнами-парнерами створила коаліцю у сфері оборонного забезпечення CORPUS

Україна разом із Фінляндією, Італією, Норвегією, Швецією та Великою Британією створила багатонаціональну коаліцію у сфері оборонного забезпечення CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support).

Меморандум підписали у Києві — Україну представляла Агенція оборонних закупівель і ДОТ Міноборони, а до складу інших країн увійшли агенції із закупівель.

Завдяки коаліції Україна та партнери зможуть координувати закупівлі і розвивати співпрацю. Її створили, щоб посилити обороноздатність України.

«CORPUS стане розгалуженою системою закупівельних агенцій країн-партнерів. Це дозволить краще планувати закупівлі, формувати надійні ланцюги постачання, виявляти слабкі ланки. Також – обмінюватись досвідом, рішеннями та інструментами, посилюючи одне одного», – зазначив директор директорату Міністерства оборони України Артем Романюков.

Інші країни також можуть приєднатись до CORPUS за умови, що доєднаються до меморандуму та їх підтримає Рада директорів. Своєю чергою Київ хоче масштабувати досвід у забезпеченні війська, а партнерам цікаві цифрові рішення, зокрема екосистема DOT-Chain.