Bloomberg: Швейцарія готується до референдуму про обмеження чисельності населення на рівні 10 млн людей

Швейцарія готується до референдуму про обмеження чисельності населення на рівні 10 мільйонів людей.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Голосування заплановане на 14 червня. Якщо ініціативу підтримають, уряд буде змушений різко обмежити імміграцію, а в довгостроковій перспективі навіть запровадити майже повну заборону на новий приплив населення.

Наразі у Швейцарії проживають майже 9,1 мільйона людей. Міграція є ключовим фактором зростання населення Швейцарії: за останнє десятиліття воно збільшилося приблизно на 10%, випередивши середні темпи в ЄС.

Значну роль у цьому відіграють іноземні працівники, яких приваблюють сильна економіка країни та низькі податки. Тому такі обмеження можуть спричинити дефіцит робочої сили, особливо у висококваліфікованих секторах.

Ідея обмежити імміграцію з’явилася на тлі зростання підтримки правих політичних сил і занепокоєння через нестачу житла, перевантаження транспорту та інфраструктури.

У разі ухвалення ініціативи Швейцарія може також переглянути свої угоди з ЄС, зокрема щодо вільного пересування людей, що матиме наслідки для мільйонів громадян Євросоюзу, які живуть і працюють у країні.