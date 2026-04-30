Bloomberg: Мадяр прагне, щоб Україна надала угорській меншині більше прав в обмін на схвалення вступу до ЄС

Україна має надати більше прав угорській меншині перед початком переговорів про вступ до ЄС — таку умову висунув лідер угорської партії «Тиса» Петер Мадяр, який невдовзі стане прем’єр-міністром країни.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Питання порушили під час зустрічі Мадяра з президентом Євроради Антоніу Коштою в Брюсселі.

Ці вимоги здебільшого повторюють перелік із 11 пунктів, які у 2024 році передав Києву тодішній прем’єр Віктор Орбан. Вони стосуються мовних, культурних, адміністративних прав і можливостей здобувати освіту угорською.

Хоча пункти не були публічними, «Європейська правда» з посиланням на отриманий текст вимог писала, що йдеться про ширше використання угорської мови в освіті, публічному та політичному житті та спрощення доступу до навчання угорською.

Також в умовах були пункти про скасування частини мовних обмежень і умов для реалізації цих прав (зокрема щодо мінімальної частки населення) та створення представництва етнічних угорців у Верховній Раді з правом виступати угорською.