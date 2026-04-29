США виділять $100 млн на ремонт пошкодженої росіянами арки Чорнобильської АЕС

США допоможуть відбудувати новий безпечний конфайнмент (захисну арку) Чорнобильської АЕС, який пошкодили росіяни. Вашингтон виділить $100 мільйонів на ремонт.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
У ніч проти 14 лютого 2025 року російський «Шахед» пошкодив арку. За словами Шмигаля, для її ремонту потрібно приблизно €500 мільйонів.
- 26 квітня, у сорокові роковини аварії на Чорнобильській АЕС, Україна підписала договір з Європейським банком реконструції та розвитку про виділення €30 мільйонів на перший етап ремонту нового безпечного конфайнменту. Також тоді партнери взяли на себе перші зобовʼязання на майже €100 мільйонів.