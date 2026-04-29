США виділять $100 млн на ремонт пошкодженої росіянами арки Чорнобильської АЕС

США допоможуть відбудувати новий безпечний конфайнмент (захисну арку) Чорнобильської АЕС, який пошкодили росіяни. Вашингтон виділить $100 мільйонів на ремонт.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

У ніч проти 14 лютого 2025 року російський «Шахед» пошкодив арку. За словами Шмигаля, для її ремонту потрібно приблизно €500 мільйонів.