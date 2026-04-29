Зеленський ввів нові санкції проти РФ: проти тіньового флоту і викрадачів дітей

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про нові санкції проти Росії.

Ці укази опублікували на сайті Офісу президента.

У першому списку 20 людей і чотири організації, які займаються викраденням українських дітей. Серед них — російські держслужбовці, колаборанти з тимчасово окупованих територій та пропагандисти.

У другому списку 23 кораблі тіньового флоту РФ, які допомагають обходити санкції проти російської нафти. Вони ходять під прапорами РФ, Мозамбіку, Гаяни, Панами, Барбадосу, Палау, Маршаллових Островів, Коморських Островів, Антигуа і Барбуда, Сент-Вінсенту і Гренадін та Мадагаскару.

Найбільше серед суден цих панамських — 7 із 23.