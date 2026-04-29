Медіа: Російська влада залучила до контрабанди краденого з України зерна приватний сектор

Російська влада залучила приватний сектор до контрабанди краденого в України зерна до Сирії.

Про це пише турецьке медіа Türkiye Today, журналісти якого отримали у своє розпорядження відповідні документи.

Ці документи свідчать, що ключовим гравцем схеми є ТОВ «Паллада». Цій фірмі на 2026 рік виділили квоти, щоб вивезти 13,8 тисячі тонн зерна із Запорізької області, 11,8 тисячі тонн — із Криму та 7,8 тисячі тонн — із Херсонської області.

Видання наголосило, що після зміни влади в Сирії наприкінці 2024 року незаконна торгівля на певний час припинилася. Проте зараз вона відновилася в обсягах, які спостерігалися за часів Башара Асада.

«Вони [судна російського тіньового флоту] вимикають навігацію і підробляють документи про походження вантажу», — цитує видання джерело в Києві.

Співрозмовник додав, що така тактика «неймовірно ускладнює перехоплення поставок сусідніми країнами, включно з Туреччиною». Податки від діяльності таких фірм надходять безпосередньо до російського бюджету і фінансують військові операції.

Основними пунктами призначення залишаються сирійські порти Тартус і Латакія. Російський балкер «Матрос Позинич» у період із 26 березня до 4 квітня 2026 року завантажив у Севастополі 27,5 тисячі тонн пшениці вартістю близько $7 мільйонів і розвантажився в Сирії 24 квітня.