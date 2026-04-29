Дрони СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію біля російської Пермі — за понад 1 500 км від України

Безпілотники Служби безпеки України вночі 29 квітня атакували нафтоперекачувальну станцію біля російської Пермі. Це за понад 1 500 км від кордону з Україною.

Про це повідомили в СБУ.

Там зазначають, що лінійна виробничо-диспетчерська станція «Перм» належить до російської компанії «Транснафта» і є стратегічно важливим хабом нафтотранспортної системи РФ. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Після атаки українських дронів на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа. Попередньо, горять майже всі резервуари для зберігання нафти.

Тимчасовий виконувач обовʼязків голови СБУ Євгеній Хмара зазначив, що атаки по таких обʼєктах у РФ створюють дефіцит ресурсів для військово-промислового комплексу росіян, порушують ланцюги постачання пального для армії та змушують ворога витрачати значні ресурси на відновлення і захист нафтоінфраструктури.

Після доповіді Хмари президент Володимир Зеленський заявив, що такі удари — це новий етап застосування української зброї для обмеження потенціалу російської війни.

«Відстань по прямій — понад 1 500 км. Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор. Важливо, що кожне влучання зменшує можливості російської воєнної промисловості, логістики, нафтового експорту», — написав президент у соцмережах.