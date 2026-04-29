Підтримка України, єдність НАТО і кліматична криза. Про що говорив британський король Чарльз III у Конгресі США

Король Великої Британії Чарльз III під час виступу перед Конгресом США закликав до рішучої підтримки України та єдності в НАТО. Виступ монарха перед американськими законодавцями 28 квітня став першим з 1991 року.

Слова із виступу британського короля наводять ABC News та Independent.

Передусім Чарльз III зазначив, що зараз світ переживає часи великої невизначеності — військових конфліктів від Європи до Близького Сходу, які створюють серйозні виклики для міжнародної спільноти та безпосередньо впливають на життя громадян у різних країнах.

Зокрема, британський король нагадав про події терактів 11 вересня 2001 року, після яких НАТО вперше застосувало статтю 5 про колективну оборону. За словами монарха, сьогодні світ потребує такої ж непохитної рішучості для підтримки України та її «найсміливішого народу».

«Після 11 вересня, коли НАТО вперше задіяло 5 статтю, а Рада Безпеки ООН об’єдналася перед обличчям терору, ми відповіли на виклик разом — як це було протягом більш ніж століття: пліч-о-пліч через дві світові війни, Холодну війну, Афганістан і моменти, що визначали нашу спільну безпеку. Сьогодні така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливішого народу. Вона потрібна для того, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир», — сказав Чарльз III.

Чарльз III приділив увагу й трансатлантичному партнерству. За його словами, союз між Великою Британією та США, що формувався століттями, є унікальним, і за це британці глибоко вдячні американському народу.

Попри критику НАТО з боку президента США Дональда Трампа останнім часом, король наголосив на важливості Альянсу і закликав Конгрес знову присвятити себе колективній обороні. За його словами, США залишаються «серцем» НАТО, а будь-які спроби послабити Альянс, на що натякає Трамп, ставлять під удар безпеку всього цивілізованого світу.

«Від глибин Атлантики до катастрофічно танучого крижаного покриву Арктики відданість і досвід Збройних сил США та їхніх союзників лежать в основі НАТО. Вони пов’язані з обіцянкою захищати одне одного, захищати наших громадян та інтереси, убезпечувати північноамериканців і європейців від наших спільних ворогів. Наші оборонні, розвідувальні та безпекові зв’язки глибоко переплетені завдяки відносинам, що вимірюються не роками, а десятиліттями», — сказав британський король.

Завершуючи виступ, монарх закликав до відповідальності перед майбутніми поколіннями в питанні клімату, зазначивши, що руйнування природних систем загрожує не лише екології, а й економічному процвітанню.

«Дивлячись у наступні 250 років, ми також повинні задуматися про нашу спільну відповідальність за охорону природи, нашого найціннішого та незамінного надбання», — підкреслив король.

Окрім цього, Чарльз III згадав про нещодавню спробу замаху на президента США та американських посадовців під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому. Він зазначив, що «подібні акти насильства не матимуть успіху».

Чарльз III закликав до єдності попри внутрішні суперечки: «Якими б не були наші розбіжності, які б не були розбіжності, ми єдині у нашому зобов’язанні підтримувати демократію, захищати всіх наших людей від шкоди та вітати мужність тих, хто щодня ризикує своїм життям, служачи нашим країнам».

Зала американського Конгресу залишалася повністю заповненою протягом усього виступу Чарльза III. Там лунали гучні овації та сміх, що рідко можна почути під час інших звернень до законодавців.