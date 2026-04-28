Україна запропонувала партнерам угоди для спільного виробництва та експорту зброї

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала міжнародним партнерам спеціальні угоди під назвою Drone Deals для виробництва та постачання української зброї.

Про це Зеленський повідомив у Телеграмі.

Ідеться про дрони, ракети, боєприпаси та інші затребувані види озброєння, а також про спільні програми, інтеграцію з оборонними системами партнерів і технологічний обмін. Окремо передбачені системи для повітряної, наземної та морської оборони.

За його словами, українські військові завжди матимуть право першого вибору — вони отримуватимуть необхідні обсяги озброєння, а все, що вироблено понад ці потреби, може йти на експорт.

Президент також повідомив, що Україна працює над тим, щоб експортні доходи напряму посилювали обороноздатність держави та фінансовий ресурс для війська.

Окремо він зазначив, що РНБО на основі міжурядових угод з партнерами визначатиме рамки співпраці, щоб унеможливити потрапляння українських технологій та озброєння до РФ.

Також відсьогодні запроваджуються автоматичні дозволи на експорт. Зеленський заявив, що формат Drone Deals уже запущений і працює з країнами з Близького Сходу і Перської затоки, Європи та Кавказу. Також пропозиції передали американським партнерам.