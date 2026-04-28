«Укрзалізниця» отримає від ЄБРР €54 млн. Куди підуть гроші

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Укрзалізниця» отримає грантове фінансування на €54 млн у рамках спільного проєкту з Євросоюзом і Європейським банком реконструкції та розвитку.

У рамках інклюзивності з 1 квітня «Укрзалізниця» спростила купівлю квитків у спеціальне купе. Відтоді квитки можна придбати онлайн, хоча раніше для цього треба було їхати на вокзал.

Також з 1 квітня диспетчерська служба «Укрзалiзниці» отримала доступ до військових систем контролю повітряного простору, щоб стежити за ситуацією з російськими БпЛА та у разі загрози евакуювати пасажирів.