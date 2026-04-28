Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на три місяці

Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 діб — вже 19-й раз.
Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.
За воєнний стан проголосували 315 нардепів, а за мобілізацію — 304. Вони триватимуть до 2 серпня. Рішення набуде чинності 4 травня.
- Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків (наприклад, від серпня 2025 року чоловікам можна виїжджати лише до 23 років, а до цього було лише до 18). Чоловіків 25—60 років можуть мобілізувати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.