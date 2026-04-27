У Німеччині поліцейського зобов’язали відвідати Аушвіц за нацистське гасло

Суд у саксонському місті Вайсвассер зобов’язав поліцейського відвідати меморіал Аушвіц-Біркенау після того, як він у соцмережах використав нацистську фразу Alles für Deutschland («Все для Німеччини»).

Про це повідомляє Bild.

За версією слідства, 52-річний старший комісар поліції Томас П. спочатку опублікував у WhatsApp зображення із цією фразою, а згодом повторив її в коментарі в Instagram, додавши цитату інфлюенсерки Кеті Гуммельс.

Йому інкримінували розповсюдження символіки заборонених організацій. Під час засідання чоловік заявив, що не підтримує праворадикальних ідей, однак поставив під сумнів, що використання фрази вважається злочином.

Суддя наголосив, що від співробітника поліції очікують особливої відповідальності і розуміння історичного контексту. Прокурорка заявила, що подібні дії неприйнятні для працівника правоохоронних органів.

Замість стандартного покарання суд призначив так званий виховний захід: поліцейський має протягом року зареєструватися для відвідування меморіалу і пройти з екскурсією по території колишнього нацистського табору.

Якщо Томас П. цього не зробить, він повинен буде сплатити штраф €4 200. Суддя пояснив, що така форма покарання має залишити «тривалий ефект» і змусити глибше усвідомити історичний контекст.