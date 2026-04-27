Бахрейн позбавив громадянства 69 людей через зв’язки з Іраном

Бахрейн позбавив громадянства 69 людей, яких засудили за контакти з іноземними організаціями та підтримку дій, пов’язаних з Іраном.
Про це повідомляє газета Обʼєднаних Арабських Еміратів Gulf News.
Рішення ухвалили після затримань десятків людей. Їх звинувачують у тому, що вони публікували в соцмережах матеріали, які буцімто загрожували громадському порядку в країні.
У Бахрейні також посилили контроль за інтернет-активністю і попередили про відповідальність за поширення небезпечного контенту в межах ширших заходів уряду, спрямованих на протидію зовнішнім впливам.
- Іран неодноразово атакував Бахрейн. Зокрема, внаслідок іранської дронової атаки зранку 9 березня в Бахрейні було поранено щонайменше 32 людини, серед яких — діти.