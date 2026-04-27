Нацполіція з європейськими колегами викрила агентурну мережу РФ, яка готувала вбивства і теракти в Україні та країнах ЄС

Нацполіція з європейськими колегами викрила агентурну мережу РФ, яка готувала вбивства та теракти в Україні та країнах ЄС. До мережі входили громадяни України, РФ, Білорусі, Молдови, Грузії, Латвії та Греції.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Мета групи — послабити безпеку України та її партнерів через кібератаки, інформаційні операції та диверсії. Вони планували серію тяжких злочинів, зокрема замовні вбивства і теракти.

Учасники виконували різні ролі: збирали розвіддані, забезпечували логістику, готували засоби для злочинів. Спілкувалися через захищені канали, використовуючи анонімні акаунти та тимчасові SIM-картки.

Серед цілей — українські журналісти, військовий ГУР, а також іноземці: російський опозиційний активіст і литовець, який підтримує Україну та критикує російську політику. За ними стежили, збирали дані про пересування та контакти, після чого планували вбивства.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Поліція задокументувала прямі контакти частини учасників із російськими спецслужбами та факти вербування українців — зокрема неповнолітніх, переселенців і соціально вразливих людей. Група також планувала нові теракти, зокрема для зриву військової допомоги Україні.

Фінансування йшло через багаторівневу схему з підставними особами, банками та криптовалютою. Кіберполіція відстежила ланцюги транзакцій і підтвердила використання криптоактивів.

У межах операції затримання провели в Литві та інших країнах ЄС, обшуки — в Україні, Польщі та Греції. Встановили також тих, хто фінансував і координував діяльність. 13 підозрюваних — це дані литовських правоохоронців: 9 затримані, на чотирьох видали європейські ордери на арешт. Трьох уже передали Литві, ще щодо двох тривають процедури.