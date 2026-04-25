У Румунії під час нічної атаки РФ на Одещину впали уламки дронів

Під час масованої російської атаки по Україні вночі 25 квітня безпілотники помітили поблизу кордону з Румунією. У кількох місцях вранці виявили уламки дронів.

Про це заявило Міністерство оборони Румунії.

Для перехоплення дронів, які летіли поблизу повітряного простору Румунії, близько 02:00 з авіабази «Фетешті» підняли два винищувачі Eurofighter Typhoon ВПС Великої Британії, які виконують місію патрулювання.

Літаки зафіксували радарний контакт із ціллю на відстані 1,5 кілометра від міста Рені в Одеській області. Пілоти отримали дозвіл на атаку одного з дронів, однак чи збили вони російський БпЛА, у Міноборони Румунії не уточнили.

Після атаки в кількох прикордонних населених пунктах Румунії виявили уламки дронів. Жителі міста Галац повідомили про падіння об’єкта в районі Бар’єра-Траян. На місце відправили спеціалізовані підрозділи служб надзвичайних ситуацій та інших структур МВС.

За попередніми даними, внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено господарську споруду та електроопору. Про постраждалих не повідомляли.

The Guardian з посиланням на джерела в Міноборони Британії пише, що британські винищувачі Eurofighter Typhoon, хоч і мали дозвіл на атаку, не відкривали вогню по російському дрону, бо цілі залишалися в повітряному просторі України.