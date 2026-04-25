Президенти України й Азербайджану підписали шість двосторонніх документів у різних сферах

Президент України Володимир Зеленський, який 25 квітня вперше прибув до Азербайджану, підписав з лідером країни Ільхамом Алієвим шість двосторонніх документів у різних сферах, зокрема й щодо оборонного співробітництва.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Президенти обговорили співпрацю у сферах безпеки, енергетики та гуманітарної підтримки. Зеленський наголосив, що пріоритетний напрям співпраці — саме безпека й розвиток оборонно-промислового комплексу. Водночас Алієв відзначив потенціал військово-технічної співпраці між державами.

Під час зустрічі лідери домовилися провести ще одну зустріч в Україні.

«Ми обмінялися думками, і, коротко кажучи, сьогодні в нас є доволі серйозна співпраця. І сьогодні вона була ще раз підтверджена», — додав президент Азербайджану.

Зеленський також подякував Азербайджану за 11 пакетів енергетичної підтримки. Лідери обговорили продовження відповідної співпраці, а також роботу над збільшенням товарообігу між країнами.

«Зараз є дуже хороші перспективи. У нас є спільні проєкти, у нас є спільні ініціативи, інвестиції. Звичайно, ми обговорили товарообіг. Його треба нарощувати. Понад $500 млн — і, я думаю, буде зростати й далі, тому що в нас є всі можливості», — запевнив Алієв.

Окремо президент відзначив допомогу в оздоровленні українських дітей. Азербайджан уже прийняв понад 500 маленьких українців із прифронтових регіонів.

Особливу увагу приділили зусиллям для досягнення достойного миру. Зеленський зазначив, що Україна готова до найближчих мирних перемовин в Азербайджані, «якщо Росія буде готова до дипломатії».