Українські військові евакуювали 77-річну жінку із сірої зони за допомогою наземного робота з написом «Бабусю, сідай»

Бійці 60 окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку побачили з дрона літню жінку, яка йшла дорогою, що прострілювалася. По неї відправили наземний роботизований комплекс (НРК) для евакуації.

Про це розповіли у Третьому армійському корпусі, до якого належить 60 ОМБр.

Військові передали координати підрозділу Cerberus, який підвіз робота для евакуації жінки. Щоб не налякати її, наземний роботизований комплекс накрили ковдрою та лишили напис: «Бабуся, сідай».

Побачивши НРК, бабуся сіла на нього. Жінку вдалося доправити до безпечного місця, де її забрали військові. Евакуйованій жінці 77 років, 53 з них вона прожила у власному будинку, який зруйнували росіяни.

Ще трьох цивільних, які виходили пішки, дрони супроводили до точки евакуації. Їх та бабусю вивезли із зони бойових дій та передали патронатній службі «Янголи Трійки». Загалом операція тривала чотири години.