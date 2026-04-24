Український режисер Мстислав Чернов очолив журі однієї з премій Каннського кінофестивалю

Український режисер Мстислав Чернов став головою журі премії «Золоте око» на Каннському кінофестивалі.
Про це йдеться на сайті кінофестивалю.
«Золоте око» вручають за найкращий документальний фільм, представлений на кінофестивалі в Каннах. Премію започаткували у 2015 році. Вона вважається однією з ключових нагород для документалістики на кінофестивалі.
Цьогоріч церемонія нагородження відбудеться 22 травня. Разом із Черновим у журі будуть міжнародні експерти кіноіндустрії, куратори та режисери з Європи і США.
Це, зкорема, директорка Нью-Йоркського кінофоруму Табіта Джексон, французька акторка Жеральдін Пайляс, франко-алжирсько-палестинська режисерка й акторка Ліна Суалем та французький журналіст Віктор Кастане.
Українські митці вже вдруге беруть участь у роботі міжнародного журі премії «Золоте око» — у 2022 році це була режисерка Ірина Цілик.
- У 2024 році документальний фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» став першою стрічкою від України, що отримала премію «Оскар». У 2026-му ще один фільм Чернова «2000 метрів отримав одразу дві престижні кінопремії в США — за найкращий сценарій документального фільму та за операторську роботу.