Український режисер Мстислав Чернов очолив журі однієї з премій Каннського кінофестивалю

Український режисер Мстислав Чернов став головою журі премії «Золоте око» на Каннському кінофестивалі.

«Золоте око» вручають за найкращий документальний фільм, представлений на кінофестивалі в Каннах. Премію започаткували у 2015 році. Вона вважається однією з ключових нагород для документалістики на кінофестивалі.

Цьогоріч церемонія нагородження відбудеться 22 травня. Разом із Черновим у журі будуть міжнародні експерти кіноіндустрії, куратори та режисери з Європи і США.

Це, зкорема, директорка Нью-Йоркського кінофоруму Табіта Джексон, французька акторка Жеральдін Пайляс, франко-алжирсько-палестинська режисерка й акторка Ліна Суалем та французький журналіст Віктор Кастане.

Українські митці вже вдруге беруть участь у роботі міжнародного журі премії «Золоте око» — у 2022 році це була режисерка Ірина Цілик.