Міноборони запускає новий рівень «малої» ППО — керувати перехоплювачами тепер можна за тисячі кілометрів

Міністерство оборони України впроваджує новий підхід до протиповітряної оборони — дистанційне керування дронами-перехоплювачами на значних відстанях.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Він нагадав, що торік через Brave1 ініціювали розвиток і випробування технології віддаленого керування для дронів-перехоплювачів, а сьогодні вже є підтверджений результат — збиття цілей на дистанціях у сотні й тисячі кілометрів.

«Україна першою у світі системно масштабує дистанційне керування дронами-перехоплювачами. Це приклад упровадження оборонних інновацій і формування нового стандарту протиповітряної оборони», — зазначив Федоров.

За новим підходом пілот більше не прив’язаний до позиції, бо керування дроном можливе з безпечного місця в Україні або навіть за кордоном. Федоров наголошує, що це підвищує ефективність перехоплення, мінімізує ризики для операторів та дає змогу масштабувати спроможності без прив’язки до фронту.

Наразі вже понад 10 виробників інтегрували це рішення у свої системи.

Міністр оборони додав, що наступний крок щодо захисту українського неба — 100% виявлення російських повітряних цілей та 95% знешкодження.