У Львові автівка ТЦК наїхала на жінку. Поліція почала розслідування

Поліцейські у Львові розслідують наїзд службового автомобіля територіального центру комплектування (ТЦК) на жінку.

Про це повідомила поліція Львівської області.

За попередніми даними слідства, під час перевірки документів службове авто ТЦК SsangYong Rexton наїхало на 57-річну місцеву жительку, яка хотіла перешкодити виїзду автівки з двору. Зараз вона у лікарні.

Поліцейські, які перебували неподалік місця події та стали свідками інциденту, наздогнали авто ТЦК. Далі вони встановили особу водія і запросили його у відділок. У поліції розпочали службове розслідування.

У Львівському обласному ТЦК та СП розповіли, що під час перевірки документів чоловік почав чинити опір. Військовослужбовці ТЦК зʼясували, що він перебуває в розшуку. Тоді на місці події зʼявилась його дружина, яка почала конфлікт та хотіла зачинити ворота двору.

В установі стверджують, що на відео з місця події, яке поширюється в інтернеті, видно, що ДТП сталася через пішохода.