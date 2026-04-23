Українські дрони атакували командний пункт ФСБ в окупованому Донецьку. Є загиблі та поранені російські офіцери

Уранці 22 квітня українські дрони знищили командний пункт та місце базування Управління мобільних дій ФСБ Росії у тимчасово окупованому Донецьку.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді («Мадяр»).

За його словами, дрони FP-2 завдали вісім високоточних ударів по цілі. Внаслідок атаки ліквідовані 12 російських офіцерів, ще 15 — поранені.

Операцію провели Сили безпілотних систем разом із бійцями 1 корпусу НГУ «Азов».

Мадяр додав, що атаковане Управління мобільних дій — це оперативний спецпідрозділ російської ФСБ зі складу Служби контррозвідки. Він відповідав за проведення диверсій, розбудову агентурних мереж, вербування, виконання терактів, диверсій, підпалів і координацію проросійських бойовиків.