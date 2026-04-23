Дрони СБУ атакували російську нафтоперекачувальну станцію, там масштабна пожежа

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вдарили по російській нафтоперекачувальній станції «Горький» в Нижньогородської області РФ, яка забезпечує роботу магістральних нафтопроводів.
Про це повідомили джерела «Бабеля» в СБУ.
НПС «Горький» є важливою ланкою нафтотранспортної системи РФ і входить до структури АТ «Транснафта — Верхня Волга». Станція транспортує нафту магістральними трубопроводами, зокрема за напрямком Сургут — Горький — Полоцьк. Вона перекачує сировину на внутрішні маршрути, зокрема до НПЗ «Лукойл» у місті Кстово.
За попередніми даними, пошкоджені три резервувари з нафтою та спалахнула пожежа площею 20 тисяч кв. м.
«Ураження таких системоутворювальних станцій створює серйозні перебої в логістиці постачання нафти всередині РФ. Порушується робота магістральних трубопроводів, знижується ефективність переробки на НПЗ і зростають витрати на транспортування. У підсумку це безпосередньо впливає на доходи російського бюджету, які використовуються для фінансування війни проти України», — повідомило джерело в СБУ.
- Також вночі 23 квітня дрони били по НПЗ у Феодосії (Крим) та нафтохімічному заводу в Новокуйбишевську (Самарська область).