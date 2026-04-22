Кіностудія Довженка увійшла до списку Скарбів європейської кінокультури

Європейська кіноакадемія 22 квітня опублікувала перелік з 10 нових Скарбів європейської кінокультури. До нього увійшла Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка.

Кіностудію відзначили як одну з найстаріших (наступного року їй виповнюється 100 років) і найвідоміших кіностудій України. За час свого існування вона створила понад тисячу фільмів, серед яких шедеври світового кінематографу, що відіграли ключову роль у становленні українського кінематографу як самостійного виду мистецтва.

«Історія студії — це перш за все історія режисерів та фільмів, які сформували українське кіно як вид мистецтва, серед яких Олександр Довженко, Сергій Параджанов, Юрій Іллєнко, Леонід Биков, Микола Мащенко та Іван Миколайчук», — йдеться в повідомленні.

Також цього року до списку додали обʼєкти в Албанії, Німеччині, Естонії, Латвії, Литві, Норвегії, Польщі, Сербії та Швеції.