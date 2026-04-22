Reuters: Українські військові у Саудівській Аравії навчають американців користуватись платформою для виявлення дронів

На ключовій авіабазі США в Саудівській Аравії «Принц Султан» американські військові впровадили українську платформу командування і управління Sky Map — щоб боротися з іранськими дронами.

Про це пише Reuters з посиланням на пʼять джерел.

Українські військові прибули на базу в останні тижні, щоб навчати американських військових роботі зі Sky Map: виявляти іранські дрони та збивати їх за допомогою дронів-перехоплювачів.

За словами трьох джерел, Sky Map стала основною платформою командування та управління, яку використовують українські військові. Це зазвичай панель керування з картами та відеопотоками, що синтезує дані з радарів та датчиків, аби виявляти загрози.

Українську компанію Sky Fortress, що розробляла платформу, запустили у 2022 році. Вона розгорнула понад 10 тисяч акустичних датчиків по всій Україні, щоб виявляти російські дрони.