Трамп назвав Зеленського останньою людиною, від якої США потрібна допомога

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський — остання людина, від якої США потрібна допомога.

Про це він заявив у телефонному інтервʼю телеканалу NBC News.

Так він відреагував на пропозицію українського президента допомогти американським військам та їхнім союзникам на Близькому Сході перехоплювати іранські безпілотники.

При цьому він відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу України з технологією перехоплення дронів.

У Трампа також попросили прокоментувати інформацію, що Росія обмінюється розвідувальними даними з Іраном щодо місцезнаходження американських військ. Трамп відповів: «Можливо, Росія надає інформацію, а можливо, ні».

На запитання про своє рішення тимчасово скасувати деякі санкції щодо російської нафти Трамп відповів: «Я хочу, щоб у світі була нафта. Я хочу мати нафту». Він додав, що санкції відновлять, «щойно мине криза».

Коли його запитали про критику з боку деяких іноземних лідерів через скасування санкцій, Трамп не відповів прямо, а натомість став критикувати Зеленського: «Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб уклав угоду, бо Путін готовий до угоди».

При цьому, говорячи про Іран та припинення війни там, американський лідер заявив, що «Іран хоче укласти угоду, а я не хочу її укладати, бо умови ще недостатньо хороші».

Він також заявив, що звертається до «численних країн, які постраждали від бандитських дій Ірану», з проханням допомогти забезпечити безпеку Ормузької протоки — ключового морського шляху для нафтових танкерів — оскільки світові ціни на нафту зросли на тлі війни.

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати американські бази в Бахрейні, Катарі, Кувейті та ОАЕ й бити ракетами по Ізраїлю. Деякі іранські дрони й ракети влучають по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн.

Через конфлікт майже зупинився рух танкерів через Ормузьку протоку. Це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходить близько пʼятої частини світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня. Нафта, газ і дорогоцінні метали різко зросли в ціні.