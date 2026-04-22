В Україні зафіксували перший випадок нового коронавірусу «Цикада». В МОЗ назвали симптоми

Центр громадського здоровʼя Міністерства охорони здоров’я зафіксував перший випадок нової форми коронавірусу «Цикада».
Про це написали на сайті МОЗ.
Новий субваріант вірусу «Цикада» вперше зафіксували в листопаді 2024 року в Південній Африці. Після цього він поширився у щонайменше 23 країнах. «Цикадою» його назвали через схожість з комахою, бо він роками може не поширюватись та залишатись у стані завмирання.
За оцінками ВООЗ, наразі немає ознак того, що вірус може спричинити масштабну хвилю захворювань.
Симптоми субваріанту «Цикада»:
- нежить;
- підвищена температура;
- кашель;
- головний біль;
- втома;
- втрата нюху чи смаку;
- подразнення очей та висипи.
У МОЗ рекомендують зробити бустерну вакцинацію, щоб уникнути тяжкого перебігу хвороби, дорослим і дітям, у яких слабкий імунітет чи інші захворювання, вагітним, людям віком 60+ років і тим, що перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції. Також вакцина рекомендована представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові та інші).
Центр з контролю та профілактики захворювань США у березні цього року писав, що з 2024 по 2026 рік випадки «Цикади» також зафіксували в Мозамбіку, Нідерландах, Німеччині, США, Африці, Азії, Європі, Північній Америці та Данії.