Росіяни запустили по Україні понад 200 дронів: вбили помічника машиніста УЗ і ще кількох людей

У ніч на 22 квітня росіяни атакували Україну 215 дронами, майже 140 із них — «Шахеди». ППО знешкодила 189 безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ще 24 БпЛА вдарили по 13 локаціях, у шести місцях впали уламки.

Дніпро

Вранці місто було під атакою. Пошкоджені житлові будинки та авто, минулося без жертв.

Запоріжжя

Росіяни вдарили по сортувальному парку на станції Запоріжжя-Ліве. У момент удару на колії стояв поїзд з електровозом, загинув помічник машиніста. Машиніст у лікарні.

Одеса

Місто було під атакою двох хвиль дронів, пошкоджені причали, складські приміщення, залізнична інфраструктура та обʼєкти портових операторів. Минулося без жертв.

Сумщина

Росіяни масово атакували село в Ямпільській громаді, поцілили в житлові будинки. Одна людина загинула.

Харківщина

Армія РФ обстріляла сільськогосподарське підприємство у селищі Великий Бурлук. Внаслідок атаки сталася пожежа в адміністративній будівлі, загиблих і постраждалих немає.