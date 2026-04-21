Росіяни серед дня били по Херсону та атакували Харківщину і Кіровоградщину — є загиблий та постраждалі

Російська армія 21 квітня атакувала Херсон. Також під ударом були Харківщина і Кіровоградщина.

«Бабель» зібрав головне про наслідки російських ударів.

У Херсоні внслідок ударів РФ загинув 54-річний чоловік. Також постраждала 52-річна жінка, вона в лікарні.

На Харківщині через російську атаку в Богодухові травм зазнала жінка. Також пошкоджені будинки та господарська споруда.

Внаслідок удару на Кіровоградщині спалахнула пожежа на одному з об’єктів біля Кропивницького. Її загасили.

