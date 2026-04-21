Співачка Дуа Ліпа допомогла зібрати кошти на пікап для українських військових медиків

Британська співачка Дуа Ліпа долучилася до збору коштів на пікап для Першого окремого медичного батальйону.

Про це розповіли в підрозділі.

«Ймовірність того, що Дуа Ліпа допоможе зі збором коштів на автомобіль для нашого підрозділу не буде велика… Але вона ніколи й не нульова. Дякуємо за цей потужний пікап, кошти на який були зібрані на заході Service95. Він допоможе нам у виконанні завдань із порятунку життя в зоні бойових дій», — зазначили військові.

У березні платформа Service-95, заснована Дуа Ліпою, підтримала благодійний захід, організований Driving Ukraine. Захід у Лондоні був спрямований на збір коштів для автівок українським військовим.