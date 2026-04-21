Олександр Рудинський зіграє у пригодницькому фільмі від Netflix разом із Сідні Свіні та Ноа Сентінео

Український актор Олександр Рудинський зіграє у пригодницькому фільмі від Netflix «Гандам» разом з популярними американськими колегами Сідні Свіні та Ноа Сентінео.
Про це повідомили на сайті Netflix Tadum.
Виробництво пригодницької стрічки офіційно стартувало у Квінсленді (Австралія). Режисером стрічки є американець Джим Мікл, відомий за фільмом «Холод у липні» та серіалом «Ласун».
Фільм стане екранізацією однойменної мультимедійної франшизи «Гандам». В основі сюжету лежить історія про пілотів-мехів, чиє протистояння розгортається на тлі багаторічної війни між Землею та її колишніми космічними колоніями.
Крім Рудинського, до акторського складу доєднаються:
- Сідні Свіні;
- Ноа Сентінео;
- Джексон Вайт;
- Куцуна Сіорі;
- Нонсо Анозі;
- Майкл Мендо;
- Джейвон Волтон;
- Іда Брук;
- Джемма Чуа-Тран;
- Джейсон Айзекс.
Актори, з якими буде грати Рудинський, відомі за стрічками «Ейфорія», «Покоївка», «Дедпул і Росомаха» та «Дюна: Частина третя». Фільм буде представлений на Netflix.
«Гандам» (Gundam) — це відома японська науково-фантастична медіафраншиза, що започаткувала жанр про мехів. Візитною карточкою є протистояння пілотів — гігантських бойових роботів — у масштабних космічних конфліктах. Франшиза включає в себе десятки аніме-серіалів, фільмів і манги.
Хто такий Олександр Рудинський
Олександр Рудинський — український актор театру та кіно та Заслужений артист України (отримав держнагороду у 2025 році).
Став відомим у 2019 році завдяки головній ролі Ніка Маслова в серіалі «Перші ластівки». Згодом Рудинський зіграв Льошу Сметаніна у продовженні проєкту — «Перші ластівки: Залежні» (2020 рік). У 2024 році актор знявся в американському серіалі «Агенція» в ролі Бутенка.
У 2024 році також вийшла стрічка про війну в Україні «Камінь, папір, ножиці», у якій грав Рудинський. У 2025 році цей фільм здобув нагороду на премії BAFTA від Британської академії телебачення і кіномистецтва.