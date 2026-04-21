Ексзаступника голови ОП Ростислава Шурму та його брата заочно відправили під варту

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав колишньому заступнику керівника Офісу президента України та його родичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі (САП).

САП не називає імен фігурантів, але подробиці справи свідчать, що йдеться про Ростислава Шурму та його брата Олега, яких у лютому МВС України оголосило в розшук.

Після затримання підозрюваних та доставлення їх до суду суддя вирішить питання про застосування запобіжного заходу.

Ростислав Шурма, який зараз перебуває у Німеччині, вже відреагував на рішення ВАКС і назвав його «незаконним, політично вмотивованим і таким, що ухвалене всупереч базовій правовій процедурі». Він не визнає себе винним, проте готовий працювати зі слідством.

«Скажу просто: це рішення не доводить моєї вини. І тим більше воно не означає, що справа стала сильнішою по суті. Насправді стороні обвинувачення був потрібен саме такий процесуальний крок, щоб перейти до наступного етапу — міжнародного розшуку, звернень про моє затримання та подальшої спроби екстрадиції», — написав у соцмережах ексзаступник голови ОП.

У чому підозрюють Ростислава Шурма

За даними слідства, у 2019—2020 роках Ростислав Шурма разом з братом почав контролювати низку підприємств, що виробляли електроенергію з альтернативних джерел.

На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП «Гарантований покупець» про продаж електроенергії за «зеленим» тарифом. Після вторгнення Росії та окупації частини регіону ці станції втратили зв’язок з енергосистемою України, вони були пошкоджені, а персонал евакуювали.

Однак пов’язані з ними підприємства заявляли, що виробляють електроенергію, й отримували за неї гроші, хоча насправді її не подавали в мережу. За даними слідства, така схема завдала державі збитків на 141,3 мільйона гривень.

У НАБУ кажуть, що розпочали слідство за матеріалами розслідування Bihus.Info. Журналісти ще у 2023 році зʼясували, що співвласником цих сонячних станцій під російською окупацією є близьке оточення Шурми. Він заявляв, що розслідування «маніпулятивне і неправдиве».

У вересні 2024 року Шурму звільнили з посади заступника голови Офісу президента, яку він обіймав з листопада 2021 року.

Наразі Ростислав Шурма перебуває за кордоном. У липні цього року в його будинку в Німеччині провели обшуки баварські слідчі. У грудні його звільнили з наглядової ради «Нафтогазу».