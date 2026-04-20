У РФ заарештували громадянку Німеччини — її підозрюють у підготовці теракту нібито за завданням спецслужб України

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) заявила про затримання 57-річної громадянки Німеччини за підозрою в підготовці теракту нібито за завданням українських спецслужб.

Про це повідомляє німецьке медіа Tagesschau.

ФСБ заявляє, що німкеня хотіла скоїти теракт біля будівлі правоохоронного органу. У її рюкзаку була вибухівка. Жінку заарештували біля відділку поліції в місті Пʼятигорськ, що у Ставропольському краї РФ.

Крім того, ФСБ заявляє, що знайшла спільника затриманої — чоловіка з Центральної Азії, який нібито мав дистанційно підірвати бомбу, «щоб убити якомога більше офіцерів».

У російській спецслужбі кажуть, що жінка та чоловік зізналися у скоєнні злочину та пояснили, що вибухівку взяли зі схованок, обладнаних спецслужбами України. Проте жодних доказів цього наразі немає.

Видання зазначає, що звинувачення Росії не вдалося перевірити незалежно. Влада Німеччини не коментувала інцидент.