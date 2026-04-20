Чоловік, який застрелив 8 дітей у США, виявився батьком сімох з них

Чоловік, який 19 квітня влаштував стрілянину в місті Шрівпорт в американському штаті Луїзіана, виявився батьком семи з восьми загиблих дітей.

Про це пише AP з посиланням на заяву поліції.

За даними правохоронців, 31-річний чоловік, якого ідентифікували як Шамара Елкінса, спочатку вистрілив у жінку на вулиці, а потім зайшов до будинку, де вбив сімох своїх дітей.

Ще одну дитину поліція знайшла мертвою на даху будинку — ймовірно, вона намагалася втекти. Жертвами стрільця стали троє хлопців і п’ять дівчат віком від 3 до 11 років. Ще двох жінок госпіталізували, серед них — дружина підозрюваного.

Після нападу підозрюваний викрав автомобіль і спробував утекти. Поліцейські застрелили його під час переслідування.

Правоохоронці називають подію «побутовою стріляниною». AP зазначає, що цей інцидент став найсмертоноснішою масовою стріляниною в США за понад два роки.

Мер Шрівпорту, де проживає понад 180 тисяч людей, назвав інцидент найтрагічнішим за всю історію міста.