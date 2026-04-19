У США чоловік влаштував стрілянину і вбив 8 дітей. Його ліквідували

У місті Шрівпорт в американському штаті Луїзіана 19 квітня чоловік влаштував стрілянину, унаслідок якої загинули вісім дітей. Ще двоє людей поранені.

Про це пише AP з посиланням на дані місцевої поліції.

Правоохоронці називають подію «побутовою стріляниною». Вони розповіли, що чоловік стріляв у кількох місцях. Вік загиблих — від одного до 14 років. Деякі з них були родичами стрільця.

За попередніми даними, стрілець діяв сам. Мотив його злочину поки не встановлений.

Після нападу підозрюваний викрав автомобіль і спробував утекти. Поліцейські застрелили його під час переслідування. Мер міста Шрівпорт назвав інцидент найтрагічнішим за всю історію.