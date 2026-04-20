Проросійський експрезидент Болгарії заявив про перемогу на парламентських виборах. Його партія може отримати абсолютну більшість

Партія колишнього президента Болгарії Румена Радева лідирує на виборах до парламенту. Сам Радев уже заявив про свою перемогу.
Результати голосування публікує Центрвиборком Болгарії.
Після підрахунку 91,68% голосів на першому місці зараз партія Радева «Прогресивна Болгарія» з результатом 44,7% (1,3 мільйона голосів). The Guardian зазначає, що партія может отримати абсолютну більшість зі щонайменше 129 місцями у 240-місному парламенті.
Також межу 4%, необхідну, щоб потрапити до парламенту, подолали політсили: ГЄРБ-СДС (13,4%), коаліція «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» (13,2%), «Рух за права і свободи» (6,2%), «Відродження» (4,4%).
Радев має тісніші зв’язки з Росією, ніж будь-який інший болгарський прем’єр останніх років, пише FT. Під час перебування на посаді президента він неохоче засуджував повномасштабне вторгнення Москви в Україну, критикував санкції ЄС і виступав проти вступу Болгарії до єврозони.
- Це вже восьмі парламентські вибори в Болгарії за п’ять років. У грудні 2025 року уряд тодішнього премʼєра Болгарії Росена Желязкова подав у відставку через масові протести в країні: громадяни були незадоволені бюджетом на 2026 рік і запланованим переходом на євро.
- Згодом у відставку пішов президент Радев і створив свою політичну партію, щоб піти на парламентські вибори. Радева обрали президентом Болгарії у 2016 році і переобрали у 2021-му. На своїй посаді він неодноразово виступав проти поставок зброї Україні та блокував санкції проти Росії. Зокрема, у грудні 2023 року Радев наклав вето на рішення парламенту безкоштовно надати Україні 100 списаних бронетранспортерів.