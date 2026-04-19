У Болгарії пройшли дострокові вибори до парламенту. Перемагає партія проросійського експрезидента Радева

У Болгарії 19 квітня відбулися парламентські вибори. Лідирує партія «Прогресивна Болгарія» колишнього президента Румена Радева з великим відривом.
Про це свідчать результати екзит-полів на 20:45, які публікує суспільний мовник B.TV.
«Прогресивна Болгарія» лідирує з великим відривом — 39,1%. Таким чином партія може отримати 110 місць у парламенті з 240. Це дозволяє їй стати ключовою силою при формуванні майбутньої коаліції.
На другому місці, за даними екзит-полів, з 15,6% голосів — проєвропейська партія ГЕРБ колишнього премʼєр-міністра Бойка Борисова, а коаліція партій «Ми продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» поки має 13,4% голосів.
Також до парламенту 52-го скликання, за попередніми підрахунками, проходять коаліція партій «ДПС — Новий початок» та «Відродження», а також коаліція лівих партій «Болгарська соціалістична партія — Обʼєднані ліві», яка за результатами екзит-полів проходить 4-відсотковий барʼєр для отримання місць у парламенті країни.
Міністерство внутрішніх справ Болгарії повідомляло, що станом на 16:30 отримало 328 повідомлень про порушення в ході парламентських виборів. Правоохоронці розпочали 26 розслідувань.
- Це вже восьмі парламентські вибори у Болгарії за п’ять років. У грудні 2025 року уряд тодішнього премʼєра Болгарії Росена Желязкова подав у відставку через масові протести у країні через невдоволення громадян бюджетом на 2026 рік і запланованим переходом на євро.
- Згодом у відставку пішов президент Радев і створив свою політичну партію, щоб піти на парламентські вибори. Радева обрали президентом Болгарії у 2016 році і переобрали у 2021-му. На своїй посаді він неодноразово виступав проти поставок зброї Україні та блокував санкції проти Росії. Зокрема, у грудні 2023 року Радев наклав вето на рішення парламенту безкоштовно надати Україні 100 списаних бронетранспортерів.