У Болгарії пройшли дострокові вибори до парламенту. Перемагає партія проросійського експрезидента Радева

У Болгарії 19 квітня відбулися парламентські вибори. Лідирує партія «Прогресивна Болгарія» колишнього президента Румена Радева з великим відривом.

Про це свідчать результати екзит-полів на 20:45, які публікує суспільний мовник B.TV.

«Прогресивна Болгарія» лідирує з великим відривом — 39,1%. Таким чином партія може отримати 110 місць у парламенті з 240. Це дозволяє їй стати ключовою силою при формуванні майбутньої коаліції.

На другому місці, за даними екзит-полів, з 15,6% голосів — проєвропейська партія ГЕРБ колишнього премʼєр-міністра Бойка Борисова, а коаліція партій «Ми продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» поки має 13,4% голосів.

Також до парламенту 52-го скликання, за попередніми підрахунками, проходять коаліція партій «ДПС — Новий початок» та «Відродження», а також коаліція лівих партій «Болгарська соціалістична партія — Обʼєднані ліві», яка за результатами екзит-полів проходить 4-відсотковий барʼєр для отримання місць у парламенті країни.

Міністерство внутрішніх справ Болгарії повідомляло, що станом на 16:30 отримало 328 повідомлень про порушення в ході парламентських виборів. Правоохоронці розпочали 26 розслідувань.