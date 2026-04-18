Росіяни вдарили по автобусу на Дніпропетровщині та атакували пожежну частину на Сумщині. Головне про атаки

Російська армія 18 квітня вдарила по автобусу на Дніпропетровщині. Також під ударом була пожежна частина на Сумщині.

«Бабель» зібрав головне про наслідки російських ударів.

На Нікопольщині армія РФ дроном вдарила по рейсовому мікроавтобусу. Внаслідок атаки травм зазнали четверо людей, серед них — 14-річний хлопчик. У цей же час російські війська влучили у вантажівку — постраждав чоловік.

Військові РФ атакували пожежну частину на Сумщині — пошкоджені будівля та пожежна цистерна. За день від ударів на Сумщині постраждали четверо людей.

Біля Білозерки, що на Херсонщині, росіяни дроном атакували чоловіка, який їхав на мопеді. Він перебуває у лікарні у важкому стані. Також росіяни протягом дня кілька разів били по Херсону: постраждали чоловіки 55, 70 та 86 років, а під вечір дрон влучив у багатоповерхівку.

На Харківщині під ударом опинився мʼясокомбінат у Богодухові. У Золочеві через удари пошкоджені автівки. По Харкову росіяни завдали ракетного удару, спалахнула пожежа.

