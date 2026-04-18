США продовжили послаблення санкцій проти російської нафти до 16 травня

США продовжили ліцензію на послаблення санкцій проти російської нафти до 16 травня, попри попередні заяви, що цього не буде.

Про це йдеться в документі Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Ліцензія дозволяє транспортувати й продавати російську нафту та нафтопродукти, вже завантажені на судна. Такі операції тепер дозволені до ранку 16 травня (за київським часом). Попередня ліцензія діяла до 11 квітня.

Притому американські посадовці запевняли, що не продовжуватимуть це послаблення. Зокрема, міністр фінансів Скотт Бессент говорив, що ліцензію не подовжать, а міністр енергетики Кріс Райт називав її «тимчасовим відступом від правил».

На початку квітня Reuters з посиланням на джерело писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа може продовжити тимчасовий дозвіл на купівлю російської нафти.

У Вашингтоні пояснювали такі кроки спробою стабілізувати світовий енергоринок. Тобто стримати зростання цін на нафту на тлі війни з Іраном і проблем із судноплавством через Ормузьку протоку.

Кілька азійських країн, зокрема Індія та Філіппіни, просили продовжити дозвіл, щоб уникнути дефіциту сировини. Водночас у Європі це рішення критикували. Трамп після критики заявив, що обмеження повернуть, коли криза завершиться.