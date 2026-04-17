Південна Корея вперше використала маршрут через Червоне море, щоб вивезти нафту в обхід Ормузької протоки

Південна Корея вперше використала маршрут через Червоне море, щоб вивезти нафту танкером з порту Янбу в Саудівській Аравії в обхід Ормузької протоки.

Про це повідомило Міністерство океанів і рибальства Південної Кореї, передає тамтешня газета JoongAng Daily.

Нафту завантажили в Янбу — це порт на Червоному морі, куди вона надходить через нафтопровід Petroline. Він зʼєднує родовища Перської затоки з узбережжям Червоного моря і дозволяє експортувати нафту в обхід небезпечної ділянки.

У міністерстві кажуть, що стежили за судном у режимі реального часу і підтримували з ним зв’язок задля безпеки. Це перший випадок, коли країна змогла обійти Ормузьку протоку, яка зараз фактично заблокована через війну з Іраном.

У Сеулі вважають, що цей маршрут допоможе стабілізувати постачання нафти з Близького Сходу на тлі війни та ризиків для судноплавства. Водночас Червоне море теж не є повністю безпечним: там діють єменські хусити, яких підтримує Іран.