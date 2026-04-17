Росія готує новий наступ на південному сході України у весняно-літній період і залучає для цього резерви — ще 20 тисяч військових.

Про це заявив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький у коментарі Financial Times.

За його словами, останні масовані ракетні та дронові удари — це частина ширшої кампанії. Її мета — послабити українську критичну інфраструктуру і підготувати умови для бойових дій.

Скібіцький каже, що для цього Росія залучає резерви — приблизно ще 20 тисяч військових. Водночас Москва хоче до вересня взяти під контроль всю Донеччину.

За оцінками ГУР, на фронті зараз перебуває близько 680 тисяч російських військових. Окремо Сибіцький зазначив, що Росія збільшує виробництво балістичних ракет, а Україна має дефіцит сучасних систем ППО, тому не може повністю закрити небо.