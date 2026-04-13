Українські підрозділи відійшли на нові позиції біля Миропільського на Сумщині, щоб зберегти життя бійців

Українські підрозділи у зв’язку зі складною ситуацією та задля збереження життя військових відійшли на нові позиції біля населеного пункту Миропільське на Сумщині.

Про це повідомили в 14 армійському корпусі ЗСУ.

За словами військових, таке рішення ухвалили через інтенсивні бої та перевагу росіян у силах. Ситуація в цьому районі залишається напруженою.

Водночас військові запевняють, що на нових рубежах продовжують утримувати оборону та контролюють ситуацію — ведуть розвідку, завдають ударів артилерією та дронами й «готові до подальших дій».

У коментарі місцевому виданню «Кордон.Медіа» начальник відділу зв’язку 14 армійського корпусу, полковника Віталій Саранцев розповів, що загострення на ділянці біля Миропільського в Краснопільській громаді почалося перед «Великоднім перемирʼям».

Росіяни намагаються наступати на прикордонні Краснопільсьої громади та продовжують закріплюватись в окупованому Грабовському, додав військовий.

За даними джерел «Кордон.Медіа», присутність військових РФ зафіксовано і в Марʼїному, і у Високому.