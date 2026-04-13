Українські підрозділи відійшли на нові позиції біля Миропільського на Сумщині, щоб зберегти життя бійців

Українські підрозділи у зв’язку зі складною ситуацією та задля збереження життя військових відійшли на нові позиції біля населеного пункту Миропільське на Сумщині.
Про це повідомили в 14 армійському корпусі ЗСУ.
За словами військових, таке рішення ухвалили через інтенсивні бої та перевагу росіян у силах. Ситуація в цьому районі залишається напруженою.
Водночас військові запевняють, що на нових рубежах продовжують утримувати оборону та контролюють ситуацію — ведуть розвідку, завдають ударів артилерією та дронами й «готові до подальших дій».
У коментарі місцевому виданню «Кордон.Медіа» начальник відділу зв’язку 14 армійського корпусу, полковника Віталій Саранцев розповів, що загострення на ділянці біля Миропільського в Краснопільській громаді почалося перед «Великоднім перемирʼям».
Росіяни намагаються наступати на прикордонні Краснопільсьої громади та продовжують закріплюватись в окупованому Грабовському, додав військовий.
За даними джерел «Кордон.Медіа», присутність військових РФ зафіксовано і в Марʼїному, і у Високому.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку доби 13 квітня росіяни 53 рази атакували позиції українських підрозділів. На Сумщині від артилерійських ударів постраждали населені пункти Товстодубове, Новоіванівка, Бачівськ, Іскрисківщина, Рижівка та Будки. Авіаудару зазнала Новоіванівка.