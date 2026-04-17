Reuters: США попередили союзників у Європі про затримки постачання зброї через війну з Іраном

США попередили частину європейських союзників про затримки постачання зброї, яку вже оплатили. Причина — війна з Іраном, що виснажує американські запаси.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на п’ять джерел.

Йдеться про поставки, які мали відбутися в межах програми Foreign Military Sales (FMS). Частину цієї зброї європейські країни вже оплатили, але ще не отримали — тепер її доставку можуть відкласти.

За словами джерел, затримки торкнуться кількох країн, зокрема в Балтійському регіоні та Скандинавії. У Вашингтоні пояснюють це тим, що ресурси перекидають на Близький Схід.

Йдеться про різні типи боєприпасів як для наступальних, так і для оборонних операцій. Через це деякі країни дедалі частіше замислюються про те, щоб купувати зброю європейського виробництва замість американської.